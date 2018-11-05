Израиль одобрил введение американских санкций против Ирана

В понедельник, 5 ноября, стало известно, что власти Израиля приветствуют введение американских санкций против Ирана. Об этом ранее сообщили в израильском внешнеполитическом ведомстве.

В сообщении уточняется, что ограничения США в отношении "кровавого иранского режима", которые вступают в силу сегодня, станут важнейшим шагом. Предполагается, что эта мера заставит Тегеран отказаться от террористической деятельности, которая угрожает не только региону, но и многим странам за его пределами, передает RT

Напомним, ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил президенту США Дональду Трампу благодарность за решение ввести санкции против Ирана.