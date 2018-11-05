В США молодожены разбились на вертолете сразу после свадебной церемонии
5 ноября 2018, 11:47 [ «Аргументы Недели» ]
В американском штате Техас молодожены погибли при крушении вертолета, которое произошло сразу после свадебной церемонии. Об этом сегодня сообщили в национальном совете по безопасности на транспорте США.
Трагедия произошла в ночь на воскресенье, 4 ноября, на юге штата. Мужчина и женщина праздновали свадьбу на семейном ранчо. После церемонии бракосочетания они сели в вертолет и поднялись в воздух. Летательный аппарат разбился в пятнадцати милях от города под названием Ювальде.
Согласно последней информации, новоиспеченные муж и жена, а также пилот вертолета Bell 206B погибли, сообщается на страничке ведомства в Twitter.
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