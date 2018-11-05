//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Поклонники едва узнали Михаила Боярского в домашней обстановке
- Татьяна Васильева продолжит ездить в метро после травмы
- Пока не родила, отбивается Нюша от назойливых поклонников
- Екатерина Андреева после инцидента на Первом канале уехала в отпуск
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
Аналитик констатировал провал проекта по созданию независимой от России Украины
5 ноября 2018, 13:00 [ «Аргументы Недели» ]
Проект по созданию независимого украинского государства провалился. С таким заявлением в телевизионном эфире выступил отечественный военный эксперт Игорь Коротченко.
Аналитик констатировал на одной из программ канала «Россия-1», что по итогам почти 30 лет независимости Украина осталась «у разбитого корыта». Согласно оценке Коротченко, бывшей советской республикой правит «вор», который наживается на боевых действиях в Донбассе. Органы госбезопасности страны развалены, такая же участь постигла Вооруженные силы, полагает эксперт. Он рассказал, что после выхода Украины из состава Советского Союза там распродали имущество трех военных округов – Киевского, Одесского и Прикарпатского.
Ранее сообщалось, что киевский политолог Андрей Мишин рассказал о намерении украинского руководства заманить Россию в «ловушку» в Азовском море.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//В мире
Эксперт прокомментировал введение санкций США в отношении Ирана
//Политика
Дмитрий Медведев прибыл в КНР с трёхдневным официальным визитом
//Новости СМИ2
//В мире
Посол Южной Кореи сообщил подробности о визите Ким Чен Ына в Россию
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//В мире
Илон Маск показал пугающе длинный скоростной тоннель под Лос-Анжелесом изнутри
Поклонники едва узнали Михаила Боярского в домашней обстановке
//В мире
Аналитик констатировал провал проекта по созданию независимой от России Украины
//Новости партнеров
//В мире
Гражданин РФ похоронил мать за рубежом и в течение 15 лет получал за нее пенсию
//В мире
В США молодожены разбились на вертолете сразу после свадебной церемонии
//Новости СМИ2
Рабочего придавило бетонной плитой на стройплощадке в Москве
//Общество
//Общество
Озвучены предсказания православных старцев о завоевании Китаем российской Сибири
//Новости Redtram
Роухани заявил, что Иран будет продавать нефть вопреки американским санкциям
На западе Москвы неизвестные ограбили автомобилиста, угрожая ему пистолетом
//Наука
Ученые заявили, что употребление молока при простуде может быть опасным
//В мире
Установлена возможная причина разрушения индонезийского Boeing-737
//Общество
Вероятный сценарий бомбардировки российских городов силами НАТО выложили в сети
//В мире
Ополченцы ДНР отбили нападение ударных беспилотников ВСУ в районе Мариуполя
//Общество
//В мире
Мужчина, впервые проплывший вокруг Великобритании, попал в книгу рекордов
//В мире
Советник Порошенко намекнул на приобретение страной турецких ударных БПЛА
//Туризм
//Общество
Каскадер из "Неудержимых" скончался во время празднования Хеллоуина