Аналитик констатировал провал проекта по созданию независимой от России Украины

Проект по созданию независимого украинского государства провалился. С таким заявлением в телевизионном эфире выступил отечественный военный эксперт Игорь Коротченко.

Аналитик констатировал на одной из программ канала «Россия-1», что по итогам почти 30 лет независимости Украина осталась «у разбитого корыта». Согласно оценке Коротченко, бывшей советской республикой правит «вор», который наживается на боевых действиях в Донбассе. Органы госбезопасности страны развалены, такая же участь постигла Вооруженные силы, полагает эксперт. Он рассказал, что после выхода Украины из состава Советского Союза там распродали имущество трех военных округов – Киевского, Одесского и Прикарпатского.

Ранее сообщалось, что киевский политолог Андрей Мишин рассказал о намерении украинского руководства заманить Россию в «ловушку» в Азовском море.