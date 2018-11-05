Власти Китая сожалеют о решении США по Ирану

Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин сделала важное заявление. По словам дипломата, Пекин сожалеет о решении руководства Соединенных Штатов Америки по Ирану.

Подчеркивается, что Китай намерен прилагать максимальные усилия для того, чтобы сохранить действие Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной проблеме, передает РИА "Новости". Хуа Чуньин подчеркнула, что члены международного сообщества выступили против введения односторонних санкций.

В МИД Китая добавили, что соглашение, о котором идет речь, является многосторонним, более того, ранее его одобрил СБ ООН. Именно поэтому страны должны выполнять все его пункты в полной мере.

Напомним, сегодня в силу вступили санкции США против Ирана, касающиеся экспорта нефти.