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Власти Китая сожалеют о решении США по Ирану

5 ноября 2018, 11:39 [ «Аргументы Недели» ]

Власти Китая сожалеют о решении США по Ирану
фото: pixabay.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин сделала важное заявление. По словам дипломата, Пекин сожалеет о решении руководства Соединенных Штатов Америки по Ирану.

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В МИД Китая добавили, что соглашение, о котором идет речь, является многосторонним, более того, ранее его одобрил СБ ООН. Именно поэтому страны должны выполнять все его пункты в полной мере.

Напомним, сегодня в силу вступили санкции США против Ирана, касающиеся экспорта нефти. 

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