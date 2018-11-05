В Индии один удар молнии убил более ста овец и коз

На севере Индии один удар молнии убил более ста овец и коз. Согласно последней информации источников, происшествие случилось в конце прошлой недели в горном округе Раджури штата Джамму и Кашмир.

Местные власти, узнав о массовой гибели скота, направили на место сотрудников полиции. Правоохранители осмотрели овец и коз и пришли к выводу, что они действительно погибли из-за удара молнии, сообщает телеканал NDTV. В общей сложности убиты были 107 животных.

В индийских СМИ отмечают, что за последний год это самая массовая гибель скота из-за разряда молнии. Уточняется, что подобные инциденты в стране не являются редкими, но чаще ущерб от них незначителен.