В Крыму оценили план Украины по возвращению полуострова
5 ноября 2018, 09:56 [ «Аргументы Недели» ]
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет оценил планы Украины по возвращению полуострова. По мнению политика, Киеву не удастся достичь вышеуказанной цели ни сейчас, ни в будущем.
Шеремет отметил, что на Украине в последнее время появилось большое количество "талантливых фантастов", которые, однако, не могут мыслить здраво, передает РИА "Новости". Политик отметил, что крымский народ эксплуатировали в течение 20 лет, украинские власти не вкладывали средств в развитие инфраструктуры полуострова, вследствие чего он пришел в плачевное состояние.
По словам депутата, в настоящий момент республика активно развивается и люди не выстраиваются в очередь, чтобы вернуться в прежнюю систему.
Напомним, ранее экс-депутат Верховной рады, экс-прокурор Святослав Пискун заявил, что жители Крыма в ближайшие несколько лет захотят вернуться в состав Украины.
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