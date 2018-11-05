В Крыму оценили план Украины по возвращению полуострова

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет оценил планы Украины по возвращению полуострова. По мнению политика, Киеву не удастся достичь вышеуказанной цели ни сейчас, ни в будущем.

Шеремет отметил, что на Украине в последнее время появилось большое количество "талантливых фантастов", которые, однако, не могут мыслить здраво, передает РИА "Новости". Политик отметил, что крымский народ эксплуатировали в течение 20 лет, украинские власти не вкладывали средств в развитие инфраструктуры полуострова, вследствие чего он пришел в плачевное состояние.

По словам депутата, в настоящий момент республика активно развивается и люди не выстраиваются в очередь, чтобы вернуться в прежнюю систему.

Напомним, ранее экс-депутат Верховной рады, экс-прокурор Святослав Пискун заявил, что жители Крыма в ближайшие несколько лет захотят вернуться в состав Украины.