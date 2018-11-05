Установлена возможная причина разрушения индонезийского Boeing-737

Специалисты установили причину разрушения Boeing-737, который 29 октября упал в море в Индонезии. Информацию предоставил глава Комитета по обеспечению безопасности на транспорте Соерджанто Таджахоно.

Эксперты выяснили, что двигатели летательного аппарата работали на полную мощность вплоть до соприкосновения с морем. Кроме того, не было выявлено никаких следов разгерметизации салона.

Как сообщает ФБА "Экономика сегодня", к разрушению фюзеляжа мог привести сильнейший удар о воду. Установлено, что при падении скорость движения самолета была очень высокой, что и привело к печальным последствиям.

Напомним, в ходе крушения Boeing погибли 189 человек.