Появились данные о числе уничтоженных снайперами Донбасса военных ВСУ в октябре
5 ноября 2018, 10:09 [ «Аргументы Недели» ]
Обнародовано число безвозвратных потерь Вооруженных сил Украины в Донбассе в октябре. Соответствующая информация приведена в заметке, опубликованной отечественными интернет-СМИ.
Как пишет «Русская весна», согласно официальным данным, оглашенным украинской стороной, в прошлом месяце на востоке страны погибли 14 военных. Шесть из них были уничтожены снайперами ополчения Донбасса. Трое получили несовместимые с жизнью ранения, подорвавшись на минах.
Вооруженное противостояние между киевскими силовиками и армиями самопровозглашенных ДНР и ЛНР продолжается с весны 2014 года. Ранее в понедельник сообщалось, что донецкие ополченцы отбили нападение украинских ударных дронов в районе города Мариуполя. Применившим огнестрельное оружие защитникам Донбасса удалось сбить два беспилотника противника из трех.
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