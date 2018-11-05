Посол Южной Кореи сообщил подробности о визите Ким Чен Ына в Россию

Посол Южной Кореи в Москве У Юн Гын сделал в минувшее воскресенье важное заявление. Дипломат рассказал, когда Россию может посетить лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын.

Согласно последней информации, поездка северокорейского политика в Россию может состояться уже в ноябре текущего года, передает Газета.Ru.

У Юн Гын подчеркнул, что в настоящий момент власти КНДР все еще анализируют ключевые моменты, связанные с временем визита, а также повесткой, уточняет "Ренхап". Посол также напомнил, что поездка президента РФ Владимира Путина в Республику Корея запланирован на первую половину будущего года.