Посол Южной Кореи сообщил подробности о визите Ким Чен Ына в Россию
5 ноября 2018, 09:03 [ «Аргументы Недели» ]
Посол Южной Кореи в Москве У Юн Гын сделал в минувшее воскресенье важное заявление. Дипломат рассказал, когда Россию может посетить лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын.
Согласно последней информации, поездка северокорейского политика в Россию может состояться уже в ноябре текущего года, передает Газета.Ru.
У Юн Гын подчеркнул, что в настоящий момент власти КНДР все еще анализируют ключевые моменты, связанные с временем визита, а также повесткой, уточняет "Ренхап". Посол также напомнил, что поездка президента РФ Владимира Путина в Республику Корея запланирован на первую половину будущего года.
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