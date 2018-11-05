Ополченцы ДНР отбили нападение ударных беспилотников ВСУ в районе Мариуполя

Ополченцы непризнанной ДНР отбили нападение ударных дронов Вооруженных сил Украины под городом Мариуполем. Соответствующую информацию журналистам предоставил Даниил Безсонов, пресс-секретарь армии народной республики.

Безсонов рассказал на брифинге, видео с которого опубликовано на YouTube, что инцидент произошел вечером в минувшую субботу в районе села Саханка. Защитники Донбасса зафиксировали приближение трех беспилотников противника, после чего открыли по ним огонь. Ополченцам удалось сбить два аппарата, заявил Даниил Безсонов.

В Донбассе пятый год продолжаются боевые действия между военными формированиями ДНР и ЛНР и киевскими силовиками. Ранее сообщалось, что отечественный политолог Максим Жаров предсказал опасные для украинского руководства последствия выполнения соглашений о перемирии, заключенных в Минске.