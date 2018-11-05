Специалисты получили данные черного ящика упавшего в Индонезии Boeing 737

Утром в понедельник стало известно, что Национальный комитет по безопасности на транспорте Индонезии смог получить данные с черного ящика Boeing 737, который потерпел крушение неделю назад.

Согласно последним сообщениям, на бортовом самописце содержится 69 часов информации о рейсах самолета, в частности, о последнем роковом полете, передает портал Detik. Теперь специалистам предстоит проанализировать полученные данные и понять, что именно случилось на борту перед аварией.

Напомним, самолет вылетел из Джакарты, но через 13 минут упал в море. Погибли 189 человек. Обломки воздушного судна находятся на глубине 30-40 метров.