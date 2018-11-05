Мужчина, впервые проплывший вокруг Великобритании, попал в книгу рекордов

Британец Росс Эджли впервые в истории проплыл вокруг Великобритании и попал в Книгу рекордов Гиннесса. 33-летний мужчина 1 июня выплыл из города Маргрит и в течение 155 дней находился в воде.

Согласно последней информации, в общей сложности за это время ему удалось преодолеть 2864 километра. Как сообщает телеканал Sky News, Эджли плыл по 12 часов в день. Его основными страхами были онемение ног и укус медузы. Кроме того, мужчина признался, что ему очень натирал гидрокостюм, а язык буквально отказывался работать из-за соленой воды.

Житель Великобритании стал рекордсменом уже через 74 дня, однако продолжал свой путь. В ходе заплыва он потерял не менее 500 тысяч калорий и употребил примерно 500 бананов.