Глава США Дональд Трамп заявил, что Саудовская Аравия не умеет обращаться с американским оружием. Так политик прокомментировал удар арабской коалиции по автобусу с детьми в Йемене, который произошел летом.

Происшествие случилось в августе текущего года. Трамп подчеркнул, что это ужасная трагедия, которая его невероятно беспокоит. Президент США в интервью изданию Axios также уточнил, что люди, совершившие такой поступок, просто не знают, как использовать оружие.