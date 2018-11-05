Советник Порошенко намекнул на приобретение страной турецких ударных БПЛА
5 ноября 2018, 07:09 [ «Аргументы Недели» ]
Советник украинского лидера Петра Порошенко, помощник министра обороны страны Юрий Бирюков в минувшее воскресенье намекнул на возможное приобретение турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2.
Политик на своей страничке в социальной сети Facebook опубликовал снимок, на котором на фоне турецкого беспилотника запечатлены Петр Порошенко, глава Минобороны Украины Степан Полторак, а также руководитель Укроборонпрома Павел Букин и прочие официальные лица.
Бирюков иронически заявил, что украинский лидер и другие люди просто так стоят на фоне "птицы", которая способна работать в автономном режиме на удалении до 150 километров от точки управления. Политик также заметил, что это "лишь совпадение" и добавил, что такими "совпадениями прокладывается дорога Украины к победе".
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