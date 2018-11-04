СМИ назвали имя вероятного главы автокефальной церкви на Украине

Стало известно, кто может стать главой новой «объединенной» украинской церковной структуры в случае получения Киевом автокефалии. СМИ называют имя архиерея канонической УПЦ МП.

В прессе появилась информация, согласно которой в администрации украинского президента Петра Порошенко активно продвигается кандидатура митрополита Винницкого и Барского Симеона (Шостацкого) – архиерея канонической УПЦ МП, на пост будущего предстоятеля «объединенной» автокефальной украинской церкви.

Ранее стало известно, что Филарет и Макарий, главы неканонических украинских церковных структур, не могут участвовать в этих выборах. Управляющий делами УПЦ МП митрополит Антоний также сообщил о распространении фейкового списка с именами иерархов, якобы готовых принять участие в «объединительном» соборе, пишет РИА Новости.