СМИ назвали имя вероятного главы автокефальной церкви на Украине
4 ноября 2018, 22:26 [ «Аргументы Недели» ]
Стало известно, кто может стать главой новой «объединенной» украинской церковной структуры в случае получения Киевом автокефалии. СМИ называют имя архиерея канонической УПЦ МП.
В прессе появилась информация, согласно которой в администрации украинского президента Петра Порошенко активно продвигается кандидатура митрополита Винницкого и Барского Симеона (Шостацкого) – архиерея канонической УПЦ МП, на пост будущего предстоятеля «объединенной» автокефальной украинской церкви.
Ранее стало известно, что Филарет и Макарий, главы неканонических украинских церковных структур, не могут участвовать в этих выборах. Управляющий делами УПЦ МП митрополит Антоний также сообщил о распространении фейкового списка с именами иерархов, якобы готовых принять участие в «объединительном» соборе, пишет РИА Новости.
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