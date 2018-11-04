В Израиле сбылось третье пророчество конца света

В Израиле исполнилось третье пророчество, свидетельствующее о надвигающемся конце света: из каменных глыб Стены Плача в Иерусалиме выползла змея. Ранее исполнились два других предсказания. В Британии заявили о появлении предвестника конца света в Израиле

В нынешнем году в Израиле исполнилось уже третье пророчество, говорящее о приближении конца света и приходе Мессии. Ранее в земле обетованной появился на свет красный теленок, рождение которого было предсказано в одном из текстов Торы – священной книги иудаизма.

Затем сбылось пророчество Иезекиля о том, что перед концом времен в проклятом Мертвом море появится жизнь. Согласно пророчеству, соленость Мертвого моря снизилась, и в нем появились некоторые живые организмы: рыбы, животные, моллюски и водоросли.

Третье пророчество гласило, что из каменных глыб Западной стены Иерусалимского храма выползет змея, символизирующая приближение конца света. И оно исполнилось. Раввины не стали впадать в панику по этому поводу, отметив, что Змей являлся символом зла в раю, а в нашем грешном мире – пожалуй, наоборот, символизирует возрождение чистоты и святости. Но не преминули отметить, что змея выползла на женской стороне Стены Плача.