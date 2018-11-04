Еще один украинский политик придумал свой план по "возвращению" Крыма
4 ноября 2018, 17:27 [ «Аргументы Недели» ]
На Украине продолжают фонтанировать идеями по «возвращению» Крыма. Очередной хитроумный план озвучил бывший генеральный прокурор и бывший депутат Верховной рады Святослав Пискун.
«Там народ проголосовал и выбрал свою судьбу. А мы говорим: «Прекрасно, но там было имущество украинских граждан, которые живут на нашей территории. Верните наше имущество. Там были земли, дома, бизнес. Там было все. Хотите Крым? Платите триллионы!», - поделился политик своей идеей в украинском телеэфире.
Более того, Пискун предрек новый референдум в Крыму через три-четыре года и выразил уверенность, что крымчане захотят через это время снова вернуться в состав Украины.
«Через три-четыре года снова выйдет народ Крыма и скажет: «Знаете что, уважаемые. Мы с вами пожили десять лет. Украина развивается, а у нас ганьба. Поэтому мы снова проводим референдум». Люди захотят назад на Украину», - приводит его слова РИА Новости.
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