"Досадный промах": Украина слишком поторопилась с ответом на санкции РФ

Власти Украины накануне арестовали судно Comet, которое перевозило груз из России в Бельгию. Как выяснилось сегодня, данная акция Киева в ответ на российские санкции потерпела полный крах. Генпрокурор Украины назвал ответом на санкции задержание груза РФ в Мариуполе

Стало известно, что экипаж арестованного сухогруза, за исключением второго помощника капитана, не являлся российским. Капитан, как и все остальные члены команды, оказался гражданином Украины.

Владельцем Comet на сегодняшний день является компания из Нидерландов. Само же судно ходит под флагом Либерии и находится под управлением компании из Сингапура, груз - предназначался для бельгийцев.

Он перевозился на судне по системе "free-on-board" и, на момент ареста Comet украинскими властями, уже был оплачен бельгийским покупателем, фактически перейдя в его собственность, пишет ФАН.

Об аресте судна, как ранее сообщали АН, объявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. По его мнению, на борту сухогруза находилась продукция "захваченного оккупантами завода".