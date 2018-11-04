Новая Каледония решила остаться в составе Франции

Более половины жителей архипелага Новая Каледония, имеющего статус заморской территории Франции, не поддержали идею независимости на прошедшем сегодня референдуме.

Референдум о независимости Новой Каледонии от Франции прошел на архипелаге сегодня, 4 ноября. На голосование был вынесен один вопрос: «Вы хотите, чтобы Новая Каледония получила доступ к суверенитету и стала независимой?».

К настоящему моменту уже известно, что явка на референдум составила около 80%. Более половины (56,8%) проголосовавших идею независимости не поддержали, сообщает РИА Новости.

«Я рад и горжусь тем, что большинство жителей Новой Каледонии сделали осознанный выбор в пользу того, чтобы она осталась французской. Как президент страны хочу подчеркнуть, что для нас это проявление веры во Французскую Республику, ее будущее и ее ценности», - прокомментировал итоги референдума президент Франции Эммануэль Макрон.