Белоруссия и РФ ответят на размещение в Польше базы США, заявил Лукашенко
4 ноября 2018, 15:58 [ «Аргументы Недели» ]
Россия и Белоруссия будут вынуждены принять адекватные меры в случае размещения в Польше американской военной базы, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время рабочей поездки.
«Не надо создавать лишние базы. В противном случае мы с россиянами должны будем отвечать. Мы будем вынуждены что-то размещать у себя, чтобы этому противодействовать», - сказал Александр Лукашенко в ходе встречи с жителями Оршанского района Витебской области.
Глава республики призвал белорусов к единству для успешного противостояния современным угрозам и вызовам: «Мы должны быть как единое целое, видеть свои цели», - передает его слова ТАСС.
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