Белоруссия и РФ ответят на размещение в Польше базы США, заявил Лукашенко

Россия и Белоруссия будут вынуждены принять адекватные меры в случае размещения в Польше американской военной базы, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время рабочей поездки.

«Не надо создавать лишние базы. В противном случае мы с россиянами должны будем отвечать. Мы будем вынуждены что-то размещать у себя, чтобы этому противодействовать», - сказал Александр Лукашенко в ходе встречи с жителями Оршанского района Витебской области.

Глава республики призвал белорусов к единству для успешного противостояния современным угрозам и вызовам: «Мы должны быть как единое целое, видеть свои цели», - передает его слова ТАСС.