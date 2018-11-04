В Египте ликвидированы 19 боевиков, причастных к нападению на христиан

Министерство внутренних дел Египта объявило в воскресенье о ликвидации 19 боевиков, причастных к вооруженной атаке на автобус с христианами. Тогда жертвами нападения стали семь человек.

Силам безопасности удалось установить место, в котором находились террористы. Там были обнаружены вооружения, патроны и документы группировки,сообщает портал Al Youm As Sabi.

Напомним, инцидент произошел 2 ноября. Боевики атаковали микроавтобус с христианами-коптами, возвращавшимися в город Сохаг в центральной части страны из паломнической поездки.

По данным МВД Египта, в результате атаки террористов погибли семь человек, еще 12 получили травмы. Информацию о семерых погибших подтвердила и Коптская церковь, пишет РИА Новости.