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В Египте ликвидированы 19 боевиков, причастных к нападению на христиан
4 ноября 2018, 15:37 [ «Аргументы Недели» ]
Министерство внутренних дел Египта объявило в воскресенье о ликвидации 19 боевиков, причастных к вооруженной атаке на автобус с христианами. Тогда жертвами нападения стали семь человек.
Силам безопасности удалось установить место, в котором находились террористы. Там были обнаружены вооружения, патроны и документы группировки,сообщает портал Al Youm As Sabi.
Напомним, инцидент произошел 2 ноября. Боевики атаковали микроавтобус с христианами-коптами, возвращавшимися в город Сохаг в центральной части страны из паломнической поездки.
По данным МВД Египта, в результате атаки террористов погибли семь человек, еще 12 получили травмы. Информацию о семерых погибших подтвердила и Коптская церковь, пишет РИА Новости.
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