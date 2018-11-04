Власти Крыма сравнили ракетные учения украинских военных с писком комара

Вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс иронически высказался о ракетных учениях Украины в приграничной с Крымом Херсонской области. По словами политика, эти действия напоминали комариный писк.

Фикс предположил, что украинская сторона при помощи этих учебных маневров хотела продемонстрировать свои мускулы, однако на деле получилось лишь "бряцание оружием" и попытка показать своим "хозяевам", что военнослужащие страны что-то умеют. "Кого может испугать комариный писк", — передает РИА "Новости" слова политика.

Напомним, ранее секретарь СНБО Александр Турчинов сообщил, что ключевой целью ракетных учений у границы с Крымом являлась отработка системы ПВО.