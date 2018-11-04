День народного единства России в Нью-Йорке отметили карнавалом

День народного единства России отметили в самом центре Нью-Йорка - на площади Таймс-сквер. Карнавал, получивший название "Мы вместе", прошел с исполнением народных песен, плясок и частушек.

В ходе мероприятия, организованного нашими соотечественниками, проживающими за рубежом, исполнялись русские народные и фольклорные песни. К участникам присоединялись прохожие и туристы разных стран.

Президент общества "Русская молодежь Америки" Игорь Кочан рассказал, что карнавал "Мы вместе" проходит в Нью-Йорке во второй раз, завоевав за это время популярность у русскоязычной общины.

"Сейчас, как никогда, актуально показать и доказать единство России, представители которой - русские, белорусы, украинцы, татары, казаки и другие - живут и дружат также и здесь", - сказал он, передает ТАСС.