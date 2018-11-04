При атаке боевика в Афганистане погиб мэр американского города

При атаке боевика в Кабуле погиб мэр американского города Норт Огден, расположенного в штате Юта. Согласно последним данным, речь идет о Бренте Тейлоре, который являлся офицером разведки Нацгвардии США.

Политик якобы должен был в течение года служить в Афганистане и консультировать военных элитного батальона национальной армии страны. Как сообщает телеканал KUTV, мэром Норт Огдена он являлся с 2013 года.

Известно, что гибель Тейлора подтвердил временно исполняющий обязанности градоначальника Брент Чагг. Кроме того, сенатор Оррин Хэтч и кандидат на место в сенате от Юты Митт Ромни уже выразили свои соболезнования родственникам и близким людям погибшего. Тейлор являлся отцом семерых детей.