Меланья Трамп обвинила демократов и СМИ в дискредитации ее супруга
4 ноября 2018, 13:01 [ «Аргументы Недели» ]
Первая леди США Меланья Трамп обвинила демократов и СМИ в дискредитации ее супруга - президента Дональда Трампа. По ее словам, они ошибаются, и американцы должны доказать это на выборах.
Меланья Трамп считает, что представители Демократической партии и оппозиционные СМИ пытаются всеми силами дискредитировать президента США. Это следует из ее письма Нацкомитету республиканцев, передает ТАСС.
Перед промежуточными выборами в США она заявила, что данный эффект достигается "посредством ложных обвинений, фальшивых новостей и созданием впечатления, что Трамп не обладает поддержкой избирателей".
Она добавила, что просит американцев выразить поддержу главе государства и помочь доказать, что его обвинители ошибаются: "Это битва, которую мы должны выиграть вместе", - подытожила первая леди.
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