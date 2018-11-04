Первая леди США Меланья Трамп обвинила демократов и СМИ в дискредитации ее супруга - президента Дональда Трампа. По ее словам, они ошибаются, и американцы должны доказать это на выборах.

Меланья Трамп считает, что представители Демократической партии и оппозиционные СМИ пытаются всеми силами дискредитировать президента США. Это следует из ее письма Нацкомитету республиканцев, передает ТАСС.

Перед промежуточными выборами в США она заявила, что данный эффект достигается "посредством ложных обвинений, фальшивых новостей и созданием впечатления, что Трамп не обладает поддержкой избирателей".

Она добавила, что просит американцев выразить поддержу главе государства и помочь доказать, что его обвинители ошибаются: "Это битва, которую мы должны выиграть вместе", - подытожила первая леди.