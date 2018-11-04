Взрыв прогремел на железной дороге в США

В американском Чикаго в субботу, 3 ноября, прогремел взрыв на пригородной железной дороге. Согласно последней информации, в результате случившегося погиб один человек, а еще один получил ранения.

Известно, что взрыв произошел накануне неподалеку от станции Grayland Station. Два сотрудника железной дороги выполняли на путях сварочные работы, когда по неустановленной причине взорвался баллон с газом, отмечает сегодня утром издание Chicago Sun Times.

На место незамедлительно прибыли полицейские и врачи "скорой помощи". Пострадавших оперативно доставили в больницу, где один из них скончался.