В Крыму утром в воскресенье, 4 ноября, оценили высказывание депутата Верховной рады Юрия Чижмаря. Украинский политик убежден, что в потере Украиной полуострова виновата канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара отметил, что власти Украины по-прежнему за пределами страны ищут виноватых во всех своих бедах. В беседе с RT он подчеркнул, что все происходящее в настоящий момент является отголосками разрушительных процессов, запущенных ранее представителями различных радикальных украинских движений.

Ганжара уверен, что Крым рано или поздно вновь вошел бы в состав России при любых условиях, поскольку таково было желание жителей полуострова.

Нельзя исключать и то, что Украина рассчитывает при помощи подобных высказываний получить от Германии дополнительные средства, считает депутат.