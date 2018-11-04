В Германии сетуют на крупные потери из-за антироссийский санкций

Введенные Западом антироссийские санкции негативно сказались на экономике Германии, ее потери составляют несколько миллиардов евро ежегодно. Об этом пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Немецкий политик: стабильности в мире можно достичь только сотрудничая с РФ

Согласно данным Кильского института мировой экономики, каждый месяц Германия из-за санкций против РФ теряет 727 миллиона долларов, что составляет 0,8% от общего объема экспорта государства.

Аналитики вынуждены констатировать, что Берлин несет почти 40% от общих убытков всех западных стран из-за ухудшения состояния экономических связей и торговли с российской стороной.

Представитель внешнеторговой палаты Маттиас Шепп отметил, что из-за вызванных санкциями сложностей на место немецких и американских компаний придут азиатские, в особенности китайские.