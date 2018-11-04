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В Германии сетуют на крупные потери из-за антироссийский санкций
4 ноября 2018, 11:10 [ «Аргументы Недели» ]
Введенные Западом антироссийские санкции негативно сказались на экономике Германии, ее потери составляют несколько миллиардов евро ежегодно. Об этом пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
Согласно данным Кильского института мировой экономики, каждый месяц Германия из-за санкций против РФ теряет 727 миллиона долларов, что составляет 0,8% от общего объема экспорта государства.
Аналитики вынуждены констатировать, что Берлин несет почти 40% от общих убытков всех западных стран из-за ухудшения состояния экономических связей и торговли с российской стороной.
Представитель внешнеторговой палаты Маттиас Шепп отметил, что из-за вызванных санкциями сложностей на место немецких и американских компаний придут азиатские, в особенности китайские.
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