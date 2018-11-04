Госдума: слова генерала НАТО о РФ стали новым витком пропагандистской кампании

Ранее американский военный заявил, что в случае столкновения с РФ европейские у государств–членов НАТО могут возникнуть сложности при транспортировке военнослужащих и техники.

Швыткин в беседе с RT отметил, что очередной виток пропагандистской кампании в отношении России вызывает исключительно сожаление. Политик добавил, что РФ пытаются выставить как противоборствующую сторону, хотя Москва никогда не проводила подобную политику. Он также порекомендовал Вашингтону обратить внимание на внутренние дела своей страны, а не создавать в лице России образ врага, причем на ровном месте.

Юрий Швыткин также заметил, что у стран–участниц альянса действительно есть проблемы, связанные с оперативностью транспортировки контингента и техники.