Американские специалисты намерены искать подлодку "Сан-Хуан" до апреля
4 ноября 2018, 10:33 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня стало известно, что американские специалисты намерены искать пропавшую аргентинскую подлодку "Сан-Хуан" до апреля будущего года. Поисками в настоящий момент занимается компания Ocean Infinity.
Согласно последней информации, ВМС Аргентины договорились с представителями организации о продлении поисковой операции на 120 дней, передает издание Nacion.
Напомним, субмарина бесследно исчезла в ноябре прошлого года. На борту находились 44 члена экипажа, которых спасатели искали в течение двух недель. После этого было объявлено, что спасательная операция прекращается, однако процесс поиска самой подводной лодки будет продолжаться.
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