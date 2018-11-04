Сегодня стало известно, что американские специалисты намерены искать пропавшую аргентинскую подлодку "Сан-Хуан" до апреля будущего года. Поисками в настоящий момент занимается компания Ocean Infinity.

Согласно последней информации, ВМС Аргентины договорились с представителями организации о продлении поисковой операции на 120 дней, передает издание Nacion.

Напомним, субмарина бесследно исчезла в ноябре прошлого года. На борту находились 44 члена экипажа, которых спасатели искали в течение двух недель. После этого было объявлено, что спасательная операция прекращается, однако процесс поиска самой подводной лодки будет продолжаться.

