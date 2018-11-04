Главный исполнительный директор "Нафтогаза" Украины Юрий Витренко в эфире одного из телеканалов завил, что компания приступила к реализации "плана Б" в связи со строительством "Северного потока-2".

Он отметил, что "Северный поток-2" будет построен, несмотря на усилия Киева, так как Германия поддерживает проект. Существует вероятность полного прекращения транзита газа через территорию Украины.

По его словам, "план Б" предусматривает компенсацию убытков Украины из-за газопровода: он заключается в намерении затребовать с российской стороны более 12 млрд долларов через Международный арбитраж.

При этом Витренко подчеркнул, что инициирование нового арбитража (который "фактически уже начался") - это все же резервный вариант. А план "А" для украинского "Нафтогаза" - сохранение транзита.