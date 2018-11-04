США потратят $200 млн на отправку военных к границе с Мексикой

Власти США до конца текущего года намерены потратить 200 миллионов долларов на отправку военных к границе с Мексикой. При этом общий годовой объем военного бюджета составляет 216 миллиардов долларов.

Аналитики Пентагона предполагают, что в 2019 году данный показатель существенно увеличится. Известно также, что Белый дом требует, чтобы военное ведомство сократило расходы на оборону минимум на 33 миллиарда долларов, поскольку дефицит федерального бюджета демонстрирует рост.

Ранее демократы подвергли критике действия президента США Дональда Трампа, который использует ресурсы Пентагона, чтобы продвигать свою "антимигрантскую позицию", передает The Washington Post.

