Депутат Рады считает, что в потере Украиной Крыма виновата Меркель
4 ноября 2018, 07:49 [ «Аргументы Недели» ]
Депутат Верховной рады Юрий Чижмарь заявил, что в потере Крыма Украиной виновата канцлер ФРГ Ангела Меркель. Он напомнил, что в 2008 году немецкий политик сделала шаг, который стал "роковым".
Речь идет о высказывании Меркель против предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО. Депутат убежден, что конфликта в Донбассе не было бы, а Крым не присоединился к России, если бы не действия канцлера, передает в воскресенье, 4 ноября, РИА "Новости".
"У нас к ней много вопросов", — резюмировал Юрий Чижмарь в рамках разговора с журналистами на одном из украинских телеканалов.
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