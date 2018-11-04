Депутат Рады считает, что в потере Украиной Крыма виновата Меркель

Депутат Верховной рады Юрий Чижмарь заявил, что в потере Крыма Украиной виновата канцлер ФРГ Ангела Меркель. Он напомнил, что в 2008 году немецкий политик сделала шаг, который стал "роковым".

Речь идет о высказывании Меркель против предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО. Депутат убежден, что конфликта в Донбассе не было бы, а Крым не присоединился к России, если бы не действия канцлера, передает в воскресенье, 4 ноября, РИА "Новости".

"У нас к ней много вопросов", — резюмировал Юрий Чижмарь в рамках разговора с журналистами на одном из украинских телеканалов.