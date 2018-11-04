Во время выступления Трампа человеку в толпе внезапно стало плохо

Во время речи президента США Дональда Трампа во Флориде человеку в толпе внезапно стало плохо. Политик приостановил свое выступление и призвал присутствующих незамедлительно помочь человеку.

Трамп подчеркнул, что в первую очередь следует заботиться о людях и попытался приободрить человека. Американский лидер также заметил, что все в порядке и он никуда не торопится, передает РИА "Новости".

Через некоторое время подошли медики, которые увели зрителя. Дональд Трамп поблагодарил врачей и заметил, что некоторые люди, пытаясь занять место поближе, по семь часов стояли на жаре. После этого он продолжил свое выступление в поддержку республиканцев.