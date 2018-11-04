Американское издание назвало российскую систему ПВО самой мощной в мире‍

В одном из американских изданий появился материал, в котором автор сделал важное заявление. По его словам, российская комплексная система ПВО сейчас является "самой мощной и продвинутой в мире".

В статье уточняется, что РФ располагает многоуровневой системой ПВО, оснащенной разнообразными комплексами дальнего, среднего и малого радиуса. В The National Interest подчеркивают, что после распада СССР вышеуказанные комплексы были существенно модернизированы.

Отмечается также, что системы ПВО, произведенные еще в СССР, в настоящий момент успешно противодействуют авиации во всем мире, однако российское воздушное пространство защищают новейшие комплексы.