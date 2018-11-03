Тигрица, убившая 13 человек, ликвидирована в Индии
3 ноября 2018, 22:35 [ «Аргументы Недели» ]
В Индии застрелили тигрицу, которая убила 13 человек за последние два года. Хищницу по кличке Авни, что значит «Земля», убили в ночь на субботу в городе Яватмал в индийском штате Махараштра.
Ее разыскивали более 150 человек. Охотники поставили 100 ловушек, приготовили приманки в виде привязанных к деревьям лошадей и коз, а также распылили на территории, где в последний раз видели тигрицу, одеколон популярной марки, в котором содержится привлекающий кошек феромон цибетон. Для ее розыска в джунглях привлекались беспилотники, дельтаплан, дрессированные собаки.
Планировалось, что тигрицу усыпят, но когда ее обнаружили, тигрица пыталась напасть на людей. Ее застрелил сын самого известного в Индии охотника.
У тигрицы остались два 10-месячных детеныша.
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