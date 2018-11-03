Украинский писатель объяснил, за что украинцы продолжают любить Россию

Украинский писатель и сценарист Андрей Кокотюха объяснил, за что украинцы продолжают любить Россию.

Результаты опроса, проведенного недавно Киевским международным институтом социологии (КМИС) показывают, что в последнее время жители Украины стали лучше относиться к России.

Кокотюха рассказал, что, по данным КМИС, 38 % его сограждан хорошо относятся к России. 10 миллионов украинцев - не только взрослых, но и детей. По словам писателя, детям, "рожденным уже в независимой Украине, бабушки, выросшие на сказках Пушкина, продолжают их читать".

"Альтернативы сказкам Пушкина как обязательному воспитательному чтению в детстве сотни тысяч украинцев упрямо не видят до сих пор", - отметил Кокотюха.