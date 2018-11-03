Выбрана новая обладательница титула «Мисс Земля»

Новой обладательницей титула «Мисс Земля» стала 23-летняя студентка из Вьетнама Фыонг Кхань Нгуен. Девушка обучается маркетингу и свободно разговаривает на вьетнамском и английском языках.

Конкурс красоты проходил в филиппинской Маниле. Второе, третье и четвертое места заняли «Мисс Огонь» - Мелисса Флорес из Мексики, «Мисс Вода» - Валерия Айос из Колумбии, «Мисс Воздух» - Мелани Мадер из Австрии. Россию на конкурсе представляла Дарья Картышова из Нижнего Новгорода.

Цель конкурса «Мисс Земля» - привлечение внимания людей к проблемам экологии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MISS EARTH 2018 (@missearth18)3 Ноя 2018 в 8:49 PDT