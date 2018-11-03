В Египте назвали причину падения истребителя МиГ-29М

Причиной падения истребителя МиГ-29М ВВС Египта стали неполадки в системе управления военным самолётом. Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) 3 ноября сообщила, что в Египте при выполнении тренировочного полёта разбился истребитель МиГ-29М местных ВВС. ОАК: в Египте разбился новый истребитель МиГ-29М

Официальный представитель министерства обороны Египта назвал причину авиакатастрофы: "истребитель потерпел крушение в ходе тренировочного полёта в одном из районов проведения тренировок по причине технической неисправности в системе управления самолёта", - сообщает РИА Новости. Как уточнили военные египтяне, пилот МиГ-29М катапультировался, спасся.

Российские специалисты помогут египетским коллегам точно установить причину аварии истребителя.

Между Москвой и Каиром подписан контракт на приобретение Египтом 46 новейших российских истребителей.