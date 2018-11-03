Порошенко надеется, что Турция поможет восстанавливать Донбасс

Украинский лидер Петр Порошенко по итогам встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом заявил, что рассчитывает на содействие Турции в восстановлении инфраструктуры в Донбассе.

Переговоры прошли во дворце Buyuk Mabeyn в Стамбуле. Как рассказал Порошенко, был принят новый проект с агентством по сотрудничеству и координации Турции (ТИКА). В рамках него будут проекты восстановления инфраструктуры в Донбассе.

Порошенко также поблагодарил своего турецкого коллегу за "твердую позицию относительно непризнания незаконной аннексии Крыма и осуждения агрессии РФ на востоке Украины".