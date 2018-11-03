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ОАК: в Египте разбился новый истребитель МиГ-29М
3 ноября 2018, 18:34 [ «Аргументы Недели» ]
Новый истребитель МиГ-29М сегодня разбился в Египте. Авиакатастрофа военного самолета ВВС Египта произошла при выполнении тренировочного полета. Египетский летчик успел катапультироваться.
По предварительной информации, угрозы его жизни нет, - сообщает "Коммерсантъ". ВВС Египта получили первые истребители МиГ-29М/М2 из России в апреле 2018 года. Поставки намечены до 2020 года. Каир должен получить 46 таких самолетов.
Расследование крушения истребителя будет вести специальная комиссия египетских ВВС.
Представители российской "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) сообщили, что технические специалисты отправятся в Египет для помощи в расследовании происшествия, - передает РИА Новости.
МиГ-29М/М2 представляет собой последний на данный момент вариант развития платформы известного истребителя МиГ-29. Основные отличия новой модели истребителя: новое радиоэлектронное оборудование, увеличенная дальность полета и усовершенствованные двигатели с управляемым вектором тяги.
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