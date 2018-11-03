В Британии школьника подозревают в том, что он 30-летний мигрант

Руководство британской школы Stoke High в городе Ипсвич отстранило от занятий и начало расследование в отношении ученика, которому, по словам одноклассников, 30 лет. Он, как выяснилось, просто хотел убежища в Великобритании.

Одноклассники уверены, что при подаче запроса на предоставление ему убежища в Британии мужчина намеренно ввел в заблуждение британские иммиграционные власти в отношении своего возраста, уменьшив его в два раза. Сделано это было для того, чтобы получить британское школьное образование, поскольку ту квалификацию, которую он имеет у себя на родине, Лондон не признает.

Гражданство "школьника" газета Ipswich Star, рассказавшая эту историю, не уточняет. Другие источники утверждают, что он из Ирана.