Иран в ближайшее время обеспечит себя собственными истребителями Kowsar. Иранские СМИ сообщили о запуске массового производства. Министр обороны Амир Хатами на церемонии запуска производства истребителей Kowsar сделал заявление о том, что скоро необходимое количество этих военных самолетов будет произведено и поставлено на службу в воздушные войска, - сообщает Reuters со ссылкой на государственное телевидение республики.

Власти Ирана утверждают, что Kowsar является полностью отечественной разработкой, у него передовая авионика и многоцелевой радар. Kowsar был представлен в августе текущего года. Президент Ирана Хасан Рухани заявлял, что военная мощь страны направлена на сдерживание врагов и создание "прочного мира".

Но некоторые эксперты считают, что самолет — копия Northrop F-5, впервые выпущенного в США в 1960-х годах, - сообщает Лента.ру.



