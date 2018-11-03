Украинские солдаты заявляют о "дедовщине" в Вооруженных силах Украины (ВСУ). На жестокое избиение офицером - командиром с позывным "Гайдук" - пожаловался солдат 46-го отдельного батальона "Донбасс".

Солдат нес дневное дежурство, когда к нему начал придираться командир. "Гайдуку" показалось, что его подчиненный напился. Украинский боец попытался откреститься от пьянства, но начальник набросился на него с кулаками. Офицер не только нанес солдату удары, от которого солдат получил перелом ребра, а ребро прорвало легкое, но и укусил за нос. Избитого бойца в тяжелом состоянии увезли в госпиталь, - сообщает Strana.ua. В больнице абсолютно трезвому солдату провели экспертизу с целью выяснить, не пил ли он на посту.

"Экспертиза показала, что я был абсолютно трезвым", - цитирует издание украинского военнослужащего. Солдат уже написал заявление на избившего его командира в военную прокуратуру. Офицер пока еще служит. У прокуроров "руки не дошли" до его заявления.

"Делу не хотят давать ход. Избивший меня офицер служит в части", - сообщил пострадавший солдат.