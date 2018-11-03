В Париже пенсионерка со скуки воровала игрушки из магазинов

В Париже задержана 72-летняя женщина, которая периодически воровала из магазинов детские игрушки. Всего она украла более тысячи товаров. Расследование началось после обращения в полицию владельца одного из магазинов.

Пенсионерка продавала украденные игрушки через интернет, и с июня 2018 года разместила 957 объявлений, сообщает телеканал LCI. Задержанная пожилая женщина призналась в воровстве, заявив, что грабила магазины от безделья.