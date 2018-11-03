Порошенко и Варфоломей договорились о сотрудничестве

Президент Украины Петр Порошенко, находящийся с визитом в Стамбуле, подписал сегодня соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с Константинопольским патриархом Варфоломеем.

По итогам встречи президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея стороны подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

«Сегодня исторический день. Украинцы молились за то, чтобы Господь послал им единую православную автокефальную церковь. Соглашение, которое мы сегодня подписали, завершает этот процесс. Оно создает все условия для того, чтобы процесс подготовки к Собору и предоставления Томоса был проведен в четком соответствии с канонами православной церкви», - приводит заявление Порошенко после подписания соглашения RT.