В сети посмеялись над украинским дроном-камикадзе

Представители украинской оборонной промышленности опубликовали кадры испытаний «беспилотника-камикадзе». Пользователи сети весьма скептически оценили возможности новинки «Укроборонпрома».

В опубликованном минутном ролике дрон взлетает и врезается в стоящий «танк условного противника», происходит взрыв. Однако на кадрах незаметно, случилось ли с танком что-нибудь, кроме «ба-бах».

«С виду поделка на уровне учеников старших классов. На самом деле, никаких даже теоретических данных нет, я уж молчу про результаты тестирования и эффективности», - отозвались в сетях на этот «отчет об успешных испытаниях».

Пользователи высказались, что опубликованные кадры не позволяют оценить возможности украинской разработки, а по тому, что можно разглядеть на этом видео, становится понятно, что украинской оборонке еще далеко до каких-либо серьезных успехов в области БПЛА. «Кружок «Очумелые ручки»! Любая китайская телефонная глушилка эту птичку без мозгов оставит!», - резюмировали в сети.