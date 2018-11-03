Эксперт: Россия уже привыкла к британским угрозам
3 ноября 2018, 11:20 [ «Аргументы Недели» ]
Глава МИД Великобритании Джереми Хант сообщил о желании вернуть Россию в международную систему, основанную на правилах. Он заявил это вечером 31 октября во время выступления в исследовательском институте.
Как сообщает НСН, заведующий кафедрой государственного управления во внешнеполитической деятельности Дипакадемии МИД Иван Сурма думает, что претензии связаны с нежеланием Лондона принимать внешнеполитическую позицию Москвы.
«Заявлений со стороны Великобритании в последнее время достаточно много на разные темы, связанные с тем, что Россия ведёт слишком самостоятельную внешнюю политику. Такая позиция России не очень приятна некоторым, в частности Джереми Ханту. Их не устраивает сильная и уверенная Россия. Им нужна Россия, которая играла бы подчинённую роль. Великобританию не устраивает позиция России по многим вопросам, в том числе по Сирии, наше многоплановое поведение», - пояснил профессор.
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