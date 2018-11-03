На Украине объявили траур из-за "зверства" Петра Первого
3 ноября 2018, 10:05 [ «Аргументы Недели» ]
Вчера, 2 ноября, на территории Украины был объявлен траур. Поводом для всеукраинской скорби стали события 1708 года, когда по приказу Петра Первого был сожжен город Батурин – резиденция гетмана Мазепы.
На украинских радиостанциях и телеканалах были отменены все передачи развлекательного характера. Кроме того, в полдень по всей стране была объявлена минута молчания «в память о тысячах невинно оборванных жизней».
«Жертвами резни в Батурине стали около 15 тысяч человек. Московская орда не сжалилась ни над старыми, ни над женщинами, ни над детьми. Воспоминание о тысячах невинно оборванных жизней навсегда останется в нашей памяти. Сегодня, как и столетия назад, Россия продолжает орудовать своими «проверенными методами» - коварной агрессией и жестокостью. И Украина остается тем щитом, который защищает границы Европы от болезненных планов Кремля», - высказался по этому поводу президент Незалежной Петр Порошенко.
Резиденция украинского гетмана Мазепы город Батурин был сожжен после того, как Петру Первому стало известно о предательских намерениях Мазепы, перешедшего на сторону Швеции во время Северной войны 1700-1721 годов.
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