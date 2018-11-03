В Италии скончался самый старый заключенный-мафиози

В больнице итальянского города Парма на 92-м году жизни скончался один из самых кровавых преступных главарей Калабрии – Франческо Барбаро. Этот преступный авторитет был самым старым заключенным Италии.

Барбаро отбывал свой пожизненный срок в тюрьме строгого режима в Парме. Однако его состояние ухудшилось, и его перевели в больницу, где спустя несколько дней он и скончался.

Франческо Барбаро был лидером самого опасного клана могущественной преступной организации ндрангета. Этот «калабрийский спрут» еще с 1980-х годов распространил свое преступное влияние по всему миру, включая Южную Америку и Австралию. Клан занимался похищениями людей, международной наркоторговлей и отмыванием денег, добытых преступным путем.

Любопытно, что среди прочих итальянских мафиози Барбаро пользовался непререкаемым авторитетом благодаря суровой самодисциплине. Даже находясь в преклонном возрасте, он не прекращал занятий йогой и всегда вставал на рассвете, сообщает РИА Новости.